FRANCOIS GUILLOT

António Costa recebeu esta segunda-feira, 15 de fevereiro, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi avançada por uma fonte oficial do do Governo em declarações à agência Lusa, citada pela SIC Notícias.

A mesma fonte adiantou aina que o primeiro-ministro "aguardará a altura em que será chamado para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19".

Recorde-se que na última sexta-feira, 12 de fevereiro, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.