Surgiram há já algumas semanas rumores de que o casamento de Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira tinha chegado ao fim. Embora sem nunca confirmar diretamente, a influencer foi deixando várias pistas nas redes sociais – nomeadamente fotografias onde surgia sem aliança, e, na semana passada, o autor do blogue O Arrumadinho fez um desabafo sobre o facto de estar sozinho, em teletrabalho, e ter de acompanhar os três filhos no ensino online. LEIA AQUI!

A Pipoca Mais Doce, como é conhecida Ana Garcia Martins desde que criou o blogue com o mesmo nome, há mais de 18 anos, escolheu o Dia dos Namorados para confirmar, de forma subtil, que, de facto, está separada. No Instagram partilhou uma fotografia antiga ao lado do ex-marido e escreveu: “O amor terá sempre a forma que quisermos. E este é para a vida. Seja de que forma for”.

A também comediante deixa, assim, claro que as coisas mudaram, mas a boa relação se mantém entre o ex-casal, até pelo bem dos dois filhos que tem em comum: Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. Ricardo Martins Pereira tem ainda um filho mais velho, fruto de uma anterior relação.