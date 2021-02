Pedro Carvalho esteve três anos a gravar duas novelas da Globo e um filme cujas filmagens ocorreram no final de 2019. O ator está de regresso a Portugal onde tem um papel desafiante na novela da SIC, Amor, Amor. Pedro Carvalho foi entrevistado, este sábado, dia 13, por Daniel Oliveira.

"Tencionas alguma vez assumir uma relação amorosa? , perguntou o apresentador do Alta Definição. "Sim, quando sentir que é o momento certo", reage o ator que sempre fez questão de manter a sua vida privada.

"Achamos sempre que o que acontece connosco é extremamente importante para o mundo. Não é nada disso e a pessoa que está ao lado nem quer saber", sublinhou. No vídeo que pode ver acima, Pedro Carvalho adianta ainda que gostava de ser pai até aos 40 anos e que sempre teve esse sonho.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

No verão de 2020, o site brasileiro Extra afirmava que o ator se tinha mudado para Lisboa e que vinha acompanhado com o namorado, o advogado João Henrique Simonetti, com quem moraria há dois anos no Rio de Janeiro e namoraria há três. Segundo o site, que pertence à Globo, o casal terá feito uma festa de despedida com os amigos no apartamento de ambos no bairro da Tijuca.