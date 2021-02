Instagram

Fernando Alonso, de 39 anos, foi operado a uma fratura na mandíbula depois de ter sido atropelado por um automóvel na quinta-feira, dia 11, quando seguia de bicicleta perto de Lugano, na Suíça.

De acordo com a sua equipa, a Alpine (antiga Renault), o antigo bicampeão mundial de Fórmula 1 ficará em observação durante 48 horas no hospital de Berna.

Embora vários meios de comunicação internacionais tenham adiantado numa fase inicialmente que o estado do piloto espanhol poderia ser grave, tendo o Gazzetta dello Sport, referido que se encontrava “inconsciente”, os médicos que estão a acompanhá-lo mostram-se otimistas.

"Fernando Alonso foi mantido sob observação num hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura na sua mandíbula superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipa médica responsável está satisfeita com o seu progresso e o Fernando ficará em observação no hospital por mais 48 horas", informou a equipa de Fernando Alonso em comunicado. “Esperamos que fiquei totalmente operacional para realizar a preparação da temporada”, adianta ainda a Alpine.

A época tem início marcado para o dia 28 de março no primeiro Grande Prémio do Bahrein.