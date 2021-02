Pablo Cuadra

A princesa Leonor de Espanha prepara uma grande mudança na sua vida já no próximo ano letivo. A herdeira da coroa espanhola vai fazer os anos equivalentes ao ensino secundário num colégio do Reino Unido, como anunciou esta quarta-feira, dia 10, a Casa Real em comunicado.

Atualmente com 15 anos e a frequentar o 9.º ano, a princesa irá para o 10.º ano no reputado UWC Atlantic College. De acordo com a imprensa espanhola, Leonor submeteu-se a uma primeira prova de forma anónima e a segunda fase, que contempla vários outros testes por videochamada.

Getty Images

Assim, a partir de setembro, a filha mais velha dos reis Felipe e Letizia "vai residir, como os restantes alunos, de acordo com o regime de internato que o UWC Atlantic College tem estabelecido dentro do seu recinto, onde dispõe de várias casas em que os alunos se distribuem por grupos de nacionalidades, origens e confissões diferente, que convivem com professores e funcionários da escola”, explica ainda o comunicado.

Getty Images

Este curso terá um custo total de 76500 euros e será pago pela subvenção anual que o casal real recebe do Estado. Prevê-se que a herdeira do trono frequente os anos letivos de 2021-2022 e 2022-2023, num “um curso interdisciplinar comum sobre teoria do conhecimento e uma monografia de caráter investigativo”. A jovem “também participará e num programa especial de criatividade com formação em teatro, música, arte, desportos e serviço à comunidade, consistente com o apoio em escolas locais, trabalho com crianças com incapacidade intelectual, terceira idade e primeiros socorros”. Na nota emitida pelo Palácio da Zarzuela é ainda explicado que se pretende também que os alunos adquiram “conhecimentos de manutenção de costas e bosques, controlo de índices de contaminação do meio ambiente e recuperação de espécies animais”. Os reis de Espanha destacam ainda o facto da escola ser frequentada por alunos de 80 nacionalidades e de diferentes origens socioeconómicas, sendo que “75% dos alunos beneficiam de bolsa de estudos total ou parcial”.

Europa Press Entertainment

Atualmente, e à semelhança da irmã mais nova, a infanta Sofía, Leonor frequenta o Colegio de Nuestra Señora de Los Rosales, em Madrid. A escola privada oferece uma formação bastante variada, que inclui desde muito cedo o inglês, francês, mandarim e árabe. Há cerca de um ano que a princesa começou a ter uma vida oficial mais ativa, nomeadamente com a apresentação