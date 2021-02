Instagram

Fernando Alonso foi atropelado por um carro durante um treino de bicicleta na região de Lugano, na Suíça, e teve de ser hospitalizado de urgência.

O ex-bicampeão mundial de Fórmula 1 encontrava-se a fazer trabalho de preparação para recuperar a boa forma física e estar no seu melhor no início da próxima temporada, marcado para 28 de março no primeiro Grande Prémio do Bahrein.

A sua equipa, a Alpine (antiga Renault), disse em comunicado que o piloto espanhol “está consciente e bem e aguarda exames médicos posteriores amanhã de manhã”. Embora não haja confirmação oficial, vários meios de comunicação internacionais, nomeadamente o jornal italiano Gazzetta dello Sport, avançaram que Alonso está “inconsciente” e que “sofreu várias fraturas”.