Morreu Örs Siklósi, o cantor que representou a Hungria no Festival Eurovisão da Canção, em 2018, em Lisboa.

O músico de 29 anos, foi diagnosticado com leucemia em junho do ano passado. A notícia foi confirmada pelo grupo AWS, do qual era vocalista.

“Dizer o indescritível, escrever o que as palavras não podem descrever. Isto é que precisamos de fazer agora. Em junho passado, o Örs foi diagnosticado com leucemia e agora estamos profundamente tristes por informar que ele morreu", pode ler-se numa publicação.

Örs Siklósi planeava lançar o seu primeiro disco a solo. Na mensagem, os colegas do cantor deixaram ainda uma palavra de conforto à família e amigos do artista.