Luís Figo está a viver um momento de grande preocupação por causa da saúde da sua mãe. A notícia é avançada pela revista Nova Gente, que explica que Maria Joana está a ser submetida a “hemodiálise permanente” e se encontra “em estado vegetativo” num hospital de Lisboa.A viver em Madrid, o antigo futebolista desloca-se com regularidade a Portugal e mostra-se incansável no acompanhamento à mãe, de acordo com a mesma publicação. "O problema dela não tem nada a ver com a pandemia de covid-19”, esclarece uma das fontes citadas.

Recorde-se que Luís Figo escolheu Espanha para viver há já muitos anos e construiu família ao lado da modelo sueca Helene Svedin, com quem se casou em 2001. Juntos têm três filhas: Daniela, de 21 anos, Martina, de 18, e Stella, de 16.