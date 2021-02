Facebook

Fernando Tordo, de 72 anos, está internado no Hospital da Luz, em Lisboa. O artista testou positivo ao novo coronavírus e o agravamento dos sintomas fez com que precisasse de assistência hospitalar.

De acordo com uma fonte citada pela revista Nova Gente, o cantor e compositor português “está internado e a receber oxigénio” e a sua situação clínica está “aparentemente controlada”.

Com uma longa carreira musical, Fernando Tordo representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em 1973, no Luxemburgo, com o tema Tourada. Cavalo à Solta, Balada Para os Nossos Filhos e Adeus, Tristeza são alguns dos temas mais icónicos de Fernando Tordo.