Kevin Mazur

Bruce Springsteen foi preso nos Estados Unidos. O músico, de 71 anos, foi apanhado a conduzir sob o efeito de álcool, e a conduzir de forma imprudente, em New Jersey.

Apesar da notícia só ter sido tornada pública agora, de acordo com o TMZ, o cantor foi detido no dia 14 de novembro, do ano passado, e tem agora audiência marcada em tribunal.

A publicação avança ainda que Bruce Springsteen cooperou em todo o processo de detenção.