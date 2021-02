Instagram

Surgiram nas últimas semanas rumores de que o casamento de Ricardo Martins Pereira com Ana Garcia Martins tinha terminado. Nenhum dos dois tinha ainda confirmado publicamente a separação, mas este domingo, 7 de fevereiro, quando antecipava o que seria o recomeço das aulas online, o autor do blogue O Arrumadinho fez uma publicação no Instagram acabou com todas as dúvidas, revelando que estava sozinho e que, por isso, toda a gestão estaria por sua conta.

"Amanhã recomeça a vida como ela era entre março e maio. Quer dizer, mais ou menos. Agora, não vou estar em teletrabalho e ter um filho com aulas online. Vou estar em teletrabalho e vou ter três filhos com aulas e atividades online. Os três com horários diferentes e a requerer níveis de atenção diferentes. E estarei sozinho, o que faz alguma diferença", começou por escrever.

"Não há cenários perfeitos, nem decisões corretas em tempo de pandemia. Sei, sim, que para muitas pessoas, como eu, é absolutamente impossível gerir uma empresa, trabalho, filhos, uma casa e uma vida sem que muita coisa se perca pelo caminho. Resta-nos fazer o possível, baixar as expectativas, com a certeza de que iremos falhar muitas vezes", completou.

Recorde-se que os dois bloggers se casaram em setembro de 2010 e já tinham enfrentado uma crise grave na relação, antes de comemorarem sete anos de união, tendo mesmo acabado por se separar. “A m**** da vida, e a forma acelerada e atribulada como ela vai acontecendo, rouba-nos quase sempre esta capacidade de amar só porque sim, de amar de forma deslumbrada e sem freios. Temos sempre de ter muito cuidado com tudo, temos sempre de ir muito devagar, temos de ter sempre em atenção as intenções dos outros, temos sempre de enquadrar o nosso amor no nosso passado e no passado das outras pessoas, temos sempre de racionalizar tudo o que fazemos e sentimos, sendo que isso é precisamente o oposto de sentir”, desabafou na altura Ricardo Martins Pereira nas redes sociais.

Entretanto os dois acabaram por se reaproximar, foram pais pela segunda vez e ainda no passado mês de setembro trocaram declarações de amor para comemorar mais um aniversário de casamento. “Foi há dez anos. Olho para ela e pergunto-me como consegue estar, hoje, ainda mais bonita, mas, também, mais crescida. É impressionante ver como tudo mudou na nossa vida, nestes dez anos. Tudo o que construímos, criámos, transformámos. Como crescemos, mas soubemos manter a loucura dos miúdos de 20 e tal anos. Só peço mais dez anos assim. Depois, logo vemos como correu”, escreveu O Arrumadinho.

Desta união nasceram Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. Ricardo Martins Pereira tem ainda um filho mais velho nascido de uma anterior relação.