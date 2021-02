Dia Dipasupil

Depois de um namoro de três anos, Maria Sharapova foi pedida em casamento, em dezembro do ano passado, pelo empresário britânico Alexander Gilkes.

Sharapova findou a sua carreira no ténis de alta competição dizendo que "abandonou a vida e a única carreira que alguma vez conheceu" e, nas redes sociais, sublinhou a importância de ter o noivo a seu lado, depois de ainda acordar todos os dias a pensar na decisão definitiva que tomou.

A empresária russa de 33 anos partilhou ainda a imagem do seu anel de noivado que pode ver acima. Trata-se de um anel ouro rosa com um diamante com corte esmeralda, desenhado de Jessica McCormack, avaliado em cerca de 350 mil euros.

