Getty Images

Natalia Bryant, a filha mais velha de Vanessa e Kobe Bryant, é uma das mais recentes contratações da IMG Models, a mesma agência que representa supermodelos como Gigi Hadid.

A filha mais velha da falecida estrela da NBA junta-se, assim, ao grupo de novas caras conhecidas representadas pela agência, como Ella Emhoff, de 21 anos, enteada da nova vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ou a poetisa Amanda Gorman, de 22, que também participou na tomada de posse de Joe Biden.

Instagram

Aos 18 anos, Natalia Bryant está agora mais perto de realizar alguns dos seus sonhos. “Sempre me interessei por moda, desde que era muito nova. Gosto muito desta indústria e sempre quis ser modelo. Tenho muito para aprender, mas sinto que está uma grande oportunidade para crescer e expressar-me de forma criativa”, disse a jovem nas redes sociais. As suas palavras foram fortemente aplaudidas por grandes estrelas do mundo da moda, como Gigi Hadid, Lily Aldridge ou Ashley Graham.

Recorde-se que a família Bryant ficou sem chão quando, a 26 de janeiro de 2020, o helicóptero onde seguia a antiga estrela do basquetebol norte-americano, a sua filha Gianna, de 13 anos, e duas colegas de equipa da jovem, Payton Chester e Alyssa Altobelli, se despenhou em Calabasas, Los Angeles.