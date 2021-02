Uma poetisa norte-americana, Amanda Gorman, está a cativar o país com as suas palavras após ter recitado um poema da sua autoria naquela que é considerada a maior competição de futebol americano em Tampa, na Flórida. A jovem de 22 anos é a primeira poetisa a ser convidada para recitar um dos seus poemas na Super Bowl.

"Chorus of the Captains" homenageia três pessoas da linha da frente contra a Covid-19: a educadora Trimaine Davis, a enfermeira Suzie Dorner e o veterano James Martin.

De acordo com um relatório da Associated Press, citado pelo 'Good Morning America', Trimaine garantiu que os seus alunos e respetivas família tivessem acesso à Internet durante a pandemia, angariando computadores. Suzie é a chefe de uma unidade de cuidados intensivos em Tampa, na Flórida, e Martin, um veterano de guerra que ajudou veteranos, atletas do ensino secundário e jovens da sua comunidade.

“Hoje, honramos os nossos três capitães pelas suas acções e impacto, num tempo de incerteza e necessidade. Eles tomaram a iniciativa, excedendo todas as expectativas e restrições, erguendo as suas comunidades e vizinhos, curadores e educadores”, disse Amanda. “Pois, apesar de os honrarmos hoje, são eles que, todos os dias, nos honram”, termina o texto.

Recorde-se que Amanda Gorman surpreendeu com o seu poema '"The Hill We Climb' (A Colina Que Subimos, em português) na tomada de posse de Joe Biden, tornando-se assim a mais jovem poetisa a marcar presença numa inauguração do género. Desde então, assinou um contrato com a agência de modelos IMG, lançou três livros de sucesso, foi convidada para programas de televisão e até foi capa da revista Time.

Rob Carr