Axelle/Bauer-Griffin

Provavelmente uma discussão sobre "falta de etiqueta" na Ópera não teria interesse se não fosse por quem está envolvido. Trata-se de Nicole Kidman e Keith Urban que estiveram na Sydney Opera House, na Austrália, com a mãe da atriz, e o espetáculo não correu como esperado.

De acordo com o The Sydney Morning Herald, o casal que está de regresso ao país dos cangurus divertiu-se muito: o cantor até se levantou para aplaudir e a atriz seguiu o exemplo, assim como a maior parte da plateia, exceto um homem sentado atrás do famoso casal.

O homem não ficou contente com o facto de Nicole e Keith estarem de pé e houve uma troca de palavras acesa. O artista explicou que estavam a aplaudir de pé porque gostaram genuinamente do espectáculo e continuou a bater palmas. Nesse momento, alegadamente, o homem "atacou" Nicole com um panfleto, acertando no rosto da atriz, levando Keith a acusar o homem a agredir a sua mulher.

Sabe-se ainda que a polícia foi chamada ao local. “A polícia foi informada de que um homem de 53 anos e um homem de 67 estavam no centro de entretenimento quando uma discussão começou. Os policias falaram com os dois homens e nenhuma ação foi tomada”, disse a polícia de New South Wales num comunicado.

Depois do drama ter acalmado, o chefe da Opera Australia Lyndon Terracini acompanhou o casal pela porta dos fundos e Nicole e Keith posaram para uma fotografia com a estrela do espetáculo, Virgilio Marino.