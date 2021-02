Kevin C. Cox

Os Tampa Bay Buccaneers conquistaram, na madrugada deste domingo, o Super Bowl pela segunda vez, ao derrotarem os Kansas City Chiefs.

Tom Brady foi quem liderou a equipa e conquistou assim, aos 43 anos, o seu sétimo Super Bowl. O atleta, eleito pela quinta vez o MVP do Super Bowl, fez história ao arrecadar o seu sétimo anel, passando a ser o homem com mais títulos do que qualquer equipa na história da NFL.

O feito que lhe tem rendido milhares de elogios nas redes sociais, um deles da ex-mulher, Bridget Moynahan, com quem teve um filho.

"Tenho a certeza que não sou a única [adepta] dos Patriot Nation a celebrar a vitória dos Bucaneers", pode ler-se na legenda da fotografia onde surge Tom Brady.

Recorde-se que, atualmente, Tom Brady é casado com Gisele Bundchen com quem tem dois filhos, Vivian e Benjamin.

James Devaney