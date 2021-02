RUI VALIDO

Este domingo, 7 de fevereiro, foi mais uma dia de revelações no programa A Máscara. Além do Camaleão de Cláudia Vieira, foi conhecida finalmente a identidade de quem se escondia por detrás do disfarce da Banana: o ator Bruno Cabrerizo.

Entretanto, esta segunda-feira, dia 8, o ator brasileiro esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião através de uma videochamada, no programa Casa Feliz, e contou como viveu a experiência.

Bruno Cabrerizo começou por revelar como se sentiu com o facto de nenhum dos quatro investigadores ter apontado o seu nome como palpite. "Era um misto de alegria... porque eles não estavam a encontrar a pessoa que eles achavam que fosse. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava chateado. Eu falava: 'Como não reconhecem a minha voz? Nem o Corrula que jogava à bola comigo'", contou.

Para o ator a participação no formato da SIC foi um "grande desafio", especialmente no que diz respeito à área do canto.

"Sair da minha zona de conforto não foi fácil. Eu fiz uma breve preparação antes de ir para Portugal. Estava em Itália com os meus filhos [...] Sem dúvida, o canto foi algo novo para mim, inusitado. Deu-me medo, mas encarei", referiu.

Veja a conversa completa no vídeo abaixo: