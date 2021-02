1 / 7 Kevin Mazur 2 / 7 Kevin Mazur 3 / 7 Kevin Mazur 4 / 7 Kevin Mazur 5 / 7 Kevin C. Cox 6 / 7 VCG 7 / 7 Kevin Mazur

Este ano, coube a The Weeknd pisar o relvado do Raymond James Stadium no intervalo da final da Super Bowl, que decorreu este domingo, 7 de fevereiro, em Tampa, na Florida. O artista brindou o público com uma atuação enérgica, fazendo-se acompanhar por dezenas de bailarinos e sem faltar o habitual fogo de artifício.

O cantor interpretou alguns dos maiores sucessos da sua carreira, como Starboy, The Hills ou Can't Feel My Face, numa atuação que durou cerca de 15 minutos e que deixou os cerca de 25 mil espectadores presentes no Raymond James Stadium em delírio.

De salientar ainda que foi a equipa dos Tampa Bay Buccaneers que venceu a competição, frente aos Kansas City Chiefs por 31-9. Esta é a segunda vez que a equipa da Florida conquista a Super Bowl.