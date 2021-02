Instagram

Dino D’Santiago foi pai pela primeira vez este sábado, 6 de fevereiro. A notícia foi revelada pelo próprio nas redes sociais, onde deixou um longo desabafo e também uma fotografia do recém-nascido. Espreite abaixo:

Instagram

“Quem me conhece sabe o quanto sonhei com este dia. Sempre imaginei como seria quando ele chegasse...mas por vivermos tempos difíceis devido à Covid-19 e pelo facto do nosso filho ter decidido nascer bem mais cedo do que o planeado, não tive a oportunidade de assistir de perto ao seu nascimento”, começou por escrever o artista, de 39 anos.

“Durante estas 37 semanas de gestação, o Lucas foi abençoado com muito Amor, e um grupo de pessoas que garantiram diariamente que a sua chegada fosse o mais segura e confiante possivel❤️!”, acrescentou, antes de deixar alguns agradecimentos, nomeadamente à sua amiga Rita Pereira, que terá sido uma ajuda fundamental nos preparativos para a chegada do bebé.

Instagram

“Obrigado a toda a equipa da Maternidade Alfredo da Costa por permitirem que o nosso filho tenha nascido em segurança, no dia de aniversário do meu ídolo Robert Nesta Marley, mais conhecido por Bob Marley. Destes 9 meses a maior lição que consegui tirar foi de que não existe um amor tão Incondicional quanto o que uma mãe é capaz de doar a um filho... assistir-te de perto foi, é e será uma aprendizagem inesquecível, Rafaela de Sousa”, completou, declarando todo o seu amor pela companheira.