Cristiano Ronaldo completou esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, 36 anos, e, nas redes sociais, foram muitos familiares, colegas, amigos e fãs que lhe deixaram uma mensagem de parabéns.

Foi o caso de Diogo Infante que, na sua conta oficial do Instagram, publicou um texto de homenagem ao futebolista.

"Não sendo um adepto de futebol acompanho com entusiasmo os jogos da seleção, mas prefiro e sigo outras actividades com mais interesse, sobretudo aquelas que pratico como ténis e hipismo, mas nao consigo deixar de sentir um enorme orgulho neste atleta extraordinário que tem sido um embaixador de Portugal pelo mundo inteiro", começa por dizer.

"Ronaldo representa o verdadeiro espírito de um campeão, o seu talento, a capacidade de trabalho, o espírito de sacrifício, a disciplina e a ousadia de querer sempre mais. Guardo com emoção a memória das medalhas de ouro de Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro nos jogos olímpicos, lembro-me como vibrei com o seu sucesso e o tomei como meu, porque eram portugueses. Senti a mesma alegria, quase euforia, quando ganhámos o europeu de futebol e tenho o mesmo sentimento patriótico quando se fala de Ronaldo. Sabê-lo próximo de sua mãe só me faz ter ainda mais admiração. Parabéns Cristiano, pelo aniversário de hoje e obrigado por tudo o que nos tens proporcionado..." remata.