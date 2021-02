Mark Cuthbert

Isabel II está de luto. Lorde Samuel Vestey, um amigo próximo e antigo tratador de cavalos da rainha, morreu aos 79 anos, apenas dois meses após a morte da sua mulher, Lady Celia Vestey, que também era amiga íntima da monarca e uma das seis madrinhas de batismo do príncipe Harry.

"Estamos muito tristes ao saber do falecimento de um amigo e ex-presidente do Cheltenham, Lord Vestey. Ele foi um verdadeiro cavalheiro e um homem genuinamente adorável que fez muito pelo nosso desporto e desempenhou um papel importante na criação do Hipódromo de Cheltenham que conhecemos hoje. Ele fará muita falta para todos nós do Jockey Club e os nossos pensamentos vão para a sua família e amigos", disse Ian Renton, diretor-gerente regional do Jockey Club Racecourses, à Newsweek.

Em 2009, Lord Vestey foi nomeado Cavaleiro Comandante da Ordem Real Vitoriana e foi promovido a Cavaleiro da Grande Cruz pela rainha em 2018.