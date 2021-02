Instagram

Martell DeRouen, o rapper mais conhecido por Kardone, foi morto a tiro no seu apartamento, no Texas. O crime terá ocorrido no último domingo, 31 de janeiro, e de acordo com o The Sun, o músico, de 34 anos, foi encontrado já sem vida e várias balas no corpo.

A mesma publicação refere que as autoridades estão à procura de Sasha Skare, aspirante a rapper, de 21 anos, que é apontado como a principal suspeita do crime.

Martell DeRouen era primo de Beyoncé, mas, apesar de manterem uma boa relação, de acordo com o seu agente, Brian Mitchell, não gostava de tornar pública esta ligação familiar. Até ao momento, a artista não reagiu publicamente à morte do rapper, que a sua mulher, Joia, descreve como “um marido carinhoso” no comunicado onde pede aos fãs que respeitem a sua privacidade para que possa “digerir o ato insensível”.