Reprodução Instagram, DR

John Travolta e a filha, Ella, são as estrelas do momento. Juntos recriaram uma das danças mais icónicas no mundo do cinema e o momento tornou-se viral.

O ator, que ficou bem conhecido graças à sua interpretação no filme 'Grease', deu provas de que, mesmo 43 anos depois, ainda sabe alguns passos de cor.

Ao lado da filha, Travolta recriou a dança do "Born to Hand Jive" ao som de uma música mais moderna, a "Sunday Best", do grupo Surfaces. E ao seu lado, em vez da atriz Olivia Newton-John, conta com a filha mais velha. Ora veja o momento abaixo.

O vídeo é um anúncio da marca Scotts & Miracle-Gro que está a promover o Superbowl - um dos eventos mais mediáticos nos EUA.

Recorde-se que para além de Ella, o ator é também pai de Benjamin, ambos frutos da relação amorosa que teve com Kelly Preston, que faleceu em julho do ano passado, depois de uma longa batalha contra o cancro.

O casal teve ainda outro filho, Jett, que faleceu aos 16 anos, vítima de uma convulsão provocada pela doença de Kawasaki.