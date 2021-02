Fernando Mendes mudou os seus hábitos, rotinas e alimentação e o resultado, após uma cirurgia de redução do estômago e muito exercício físico, foi uma perda dramática de peso: 40 quilos. O apresentador fez questão de assinalar com orgulho a mudança na sua vida.

"Três anos depois da operação menos 40 quilos e muita qualidade de vida", começou por escrever o apresentador da RTP1. No vídeo que pode ver acima, Fernando Mendes participa em dois jogos de futebol com seis anos de diferença e essa comparação mostra uma perda de peso notória.

Em 2012, o ator participou no dérbi amigável 'Jogo Figo & Resto do Mundo x SLB', onde jogou "apenas três minutos". E em 2019 um outro dérbi: 'Amigos do Ricardinho x Amigos do Luís Amado'. "Joguei grande parte do jogo e até fui o melhor marcador", sublinhou numa publicação que gerou vários elogios, entre eles o de Luís Figo.