Cerca de uma semana depois de ter testado positivo à Covid-19, Jorge Jesus está a melhorar. A informação é confirmada em comunicado pelo Sport Lisboa e Benfica, que adianta que o treinador se encontra a repousar em casa, sem apresentar qualquer “critério de gravidade”.

De referir que Jorge Jesus contraiu uma infeção respiratória provocada pelo SARS-CoV-2 e que antes do diagnóstico fez sete testes com resultado negativo, apesar de apresentar alguns sintomas, como febre e dores no corpo.

O clube encarnado refere ainda que o técnico não marcará presença no jogo com o Vitória de Guimarães, na sexta-feira, dia 5, às 19h00, no Estádio da Luz, mas que estará de regresso ao trabalho na próxima semana.