Esta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, Cláudia Raia usou as redes sociais para celebrar o aniversário da irmã, Olenka, com uma homenagem que não deixou os seguidores indiferentes.

Nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo com várias fotografias da irmã e na legenda escreveu um texto ternurento.

"A minha irmã amada chegou aos 60! 60 anos de muita alegria, trabalho e muita criatividade! Ela com a sua gargalhada única e essa nossa parceria de amor. A sua vida sempre cheia de luz, dona do sorriso largo de uma boa aquariana. Que o teu segundo ato seja pleno, que a tua volta ao sol seja esplêndida e que aproveites muito, cada segundo! Eu estarei sempre aqui ao teu lado, aplaudindo-te, protegendo-te, abraçando-te, comemorando e celebrando a tua vida. Te amo mais do que torresminho de pele de frango", pode ler-se na legenda da publicação.

Espreite o vídeo em cima.

