José Raposo está de parabéns. O ator completa 58 esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, e, nas redes sociais, foram vários os colegas e amigos que não quiseram deixar passar a data em branco.

Na sua conta oficial do Instagram, Isabela Valadeiro publicou uma fotografia ao lado do ator e na legenda escreveu-lhe um texto em forma de homenagem.

"O José tem o instagram repleto de homenagens a pessoas que fizeram a diferença no seu e no nosso tempo. Pessoas de quem ele gosta. Este senhor tem tanto de boa índole como de talento", começa por dizer.

Eu e ele conhecemo-nos em 2019 - calma, não vou levar 3 anos a contar. Conhecemo-nos aquando do Golpe de Sorte e tivemos mil e uma conversas sobre o país e o mundo e as artes. Disse-lhe que o teatro e o palco serão sempre sítios especiais onde quero voltar. Ele não foi de modas e assim que a oportunidade surgiu fez para que eu lá voltasse. Não chegámos a vias de facto porque enfim... COVID.

Ainda assim fiquei feliz, muito. É de lembrar que durante uma pandemia Mundial, a generosidade e o amor podem ser também contagiosos e para isto, senhores(as), não se quer vacina. O Zé é das pessoas mais humildes, generosas, talentosas e dedicadas que conheço. Não sabe nunca uma linha do texto mas toda e qualquer palavra que ele articule é talento. Ah, e as vírgulas tão bem que ele faz as vírgulas! Fica a minha tentativa de homenagem, vale o que vale. Parabéns Zé e obrigada", pode ler-se.