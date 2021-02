Fernando Rocha está revoltado com algumas das leis que o novo confinamento implica e fez questão de o mostrar nas redes sociais.

Aconteceu tudo esta quarta-feira, 3 de fevereiro, quando foi a um dos restaurantes McDonalds que está a funcionar em regime takeaway. O que surpreendeu o comediante foi a proibição de venda de bebidas neste regime, algo que o deixou verdadeiramente revoltado.

"Então eu como e não bebo? Vou empurrar com um pau. Então traga-me um pau de sushi para empurrar o ca***** do hambúrguer para baixo", declarou revoltado.

Veja o vídeo na íntegra em baixo, que foi partilhado n conta de Instagram de Fernando Rocha e já conta com uma série de comentários a concordar com a opinião do humorista.