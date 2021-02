Selin Alemdar

Já nasceu a filha de Joss Stone. A cantora deu à luz na passada sexta-feira, dia 29 de janeiro, tal como anunciou num direto no Instagram onde mostrou a bebé recém-nascida pela primeira vez.

"Ela é tão fofa! Esta é a Violet Melissa. Tem três dias. É a coisa mais bonita do mundo", pode ouvir-se a cantora.

Durante o live, Joss Stone contou ainda que só soube o sexo do bebé no dia do parto e ainda que foi submetida a uma cesariana por ordem do médico.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação entre a artista e Cody DaLuz.