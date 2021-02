Reprodução Instagram, DR

Margarida e Mariana Martinho testaram positivo à Covid-19, conforme ambas confirmaram nas redes sociais nas redes sociais no início da semana. As duas irmãs - que ficaram conhecidas pela sua participação em Morangos com Açúcar - estão a cumprir isolamento profilático em Madrid, Espanha.

"O bicho pegou. Pior do que as dores de corpo, o cansaço, a tosse ou o tédio, é mesmo a perda de olfato e paladar. Nestes dias aqui fechadas, era o que nos dava alento, cozinhar uma boa refeição ou preparar um bom brunch. A noção de fome também se perde. A vida perde graça. Acabei de por despertador para comer daqui a três horas", contou Mariana na sua página de Instagram, mostrando imagens do pátio de casa onde ambas se encontram a cumprir quarentena.

"Não quer dizer que não vou ficar triste de cada vez que como e tudo de me sabe ao mesmo, mas vou sempre lembrar-me da sorte que tenho por estar em casa", acrescentou.

Por seu turno, também Margarida Martinho falou sobre os sintomas que tem manifestado, assim como o seu atual estado de espírito.

"A luta continua. Altos e baixos com alguns momentos de mais ansiedade e incerteza. Hoje fiquei sem paladar... café, ananás e amendoins sabe tudo ao mesmo. Que sensação mais estranha! Só sinto o sabor do mel e do picante. Mas enfim, grata por ter saúde e com muita vontade de ficar boa para poder ir respirar o ar lá de fora e rodear-me da natureza. É nestas alturas que vejo a falta que ela me faz. Força malta, estamos juntos", desabafou.

Recorde-se que ainda que, em 2014, Margarida Martinho venceu a batalha contra um aneurisma.

