Axelle/Bauer-Griffin

Marilyn Manson foi acusado da violação de várias mulheres, mas negou as acusações dizendo que "são horríveis e distorcem a realidade". No entanto, além de pelo menos outras cinco mulheres, Jenna Jameson também revelou pormenores arrepiantes da relação com o músico.

A ex-atriz pornográfica, que teve um breve relacionamento com Marilyn e 1997, contou em entrevista ao Daily Mail que o cantor fantasiava em queimá-la viva e "gostava de morder" durante as relações sexuais.

Hoje, aos 46 anos, disse que, ao contrário de algumas das experiências de outras ex-namoradas de Manson, deixou o artista antes que as coisas se descontrolassem. “O nosso relacionamento era estranho. Não saímos muito porque eu terminei depois que ele me disse que fantasiava em queimar-me viva. Sexualmente, ele gostava de morder e era desconcertante", contou.

"Depois dele começar a falar comigo de forma violenta, eu fiquei do género... adeus Brian [referindo-se ao nome verdadeiro do músico, Brian Hugh Warner]. Além disso, os hematomas das mordidas que ele me deu não eram divertidas", revelou, acrescentando que Marylin não fez nada sem o seu consentimento. .

"Ele estava bem. Seguiu em frente. Tenho a certeza de que ele tinha muitas opções naquela altura. Foi durante o seu auge", afirmou.

Ron Galella