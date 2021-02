Armie Hammer está debaixo de fogo. Nas redes sociais, ex-namoradas acusam o ator de violação e de canibalismo. O ator já refutou e perdeu dois projetos, um cinema ou outro em televisão. Pela primeira vez, a ex-mulher, Elizabeth Chambers - o casal divorciou-se no verão de 2020, depois de 13 anos juntos - comentou a polémica.

"Por semanas, tenho tentado processar tudo o que aconteceu. Estou chocada, com o coração partido e devastado"; começa por dizer, sem nunca referir o nome do ator de Call me by your Name. "Desgosto à parte, estou a ouvir e continuarei a ouvir e educar-me sobre esses assuntos delicados. Eu não percebi o quanto eu não sabia", desabafou Elizabeth.

"Apoio qualquer vítima de agressão ou abuso peço a todos que já passaram por essa dor que procurem a ajuda de que precisam para se curar. Neste momento, não comentarei mais sobre este assunto. Meu único foco e atenção continuará a nos nossos filhos, no meu trabalho e na cura durante este período incrivelmente difícil", lembrou a apresentadora e atriz.