Tony Bennett, lenda do jazz, revelou que foi diagnosticado com Alzheimer. O artista, com 94 anos, sabe que sofre da doença degenerativa em 2016.

Susan Crow, a mulher do cantor, deu detalhes sobre o estado de saúde do cantor num artigo para a revista AARP. Susan conta que Bennett tem sofrido de perda de memória, com dificuldade em reconhecer objetos, mas que ainda reconhece família e amigos.

"A vida é um presente – mesmo com Alzheimer", partilhou o artista nas redes sociais.