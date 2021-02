Esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, Evan Rachel Wood usou as redes sociais para denunciar a relação abusiva que manteve com Brian Warner, mais conhecido como Marilyn Manson.



Numa publicação feita na sua conta oficial do Instagram, a atriz de Westoworld, que já tinha falado sobre um antigo relacionamento abusivo, revelou agora o nome do abusador.

"Começou a assediar-me quando era adolescente e abusou horrivelmente de mim. Sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão", começou por dizer. "Estou aqui para expor os perigos deste homem e chamar a atenção para as muitas indústrias que o 'protegeram', antes que ele destrua mais vidas. Estou do lado das muitas vítimas que não vão ficar mais em silêncio", rematou.

De acordo com os representantes do músico este nega quaisquer acusações.

A Vanity Fair avança ainda que há pelo menos mais quatro mulheres que apresentaram queixa contra Manson. De acordo com a publicação, entre as queixas estão experiências angustiantes que incluem agressão sexual, abuso psicológico e várias formas de coerção, violência e intimidação.

Recorde-se que Evan manteve uma relação com Marilyn Mason quando tinha apenas 18 anos e o cantor 36.