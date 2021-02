Diogo Faro está envolvido em polémica depois de uma fotografia sua, alegadamente da passagem de ano, começar a circular nas redes sociais.

O humorista, que tem sido voz activa a criticar aqueles que não respeitam as medidas do governo para travar a pandemia da Covid-19, foi acusado de hipocrisia após a a imagem, onde se encontra com pelo menos 14 pessoas, ter sido tornada pública.

Diogo Faro: “Ronaldo, tem cuidado que isto ficou quente”

A polémica tomou conta do Twitter este domingo, dia 31 de janeiro, no mesmo dia em que Diogo Faro publicava uma crónica que escreveu no site Sapo 24: 'Roubar vacinas e dançar em festas'.

"Pode demorar, mas a máscara acaba sempre por cair. Hipócrita", "Um brinde a este hipócrita... Que adora dar lições de moral", "Mais depressa se apanha um hipócrita que um coxo", "Consegues dormir bem à noite escrevendo isso e sabendo que tu próprio tens telhados de vidro? Mais um tiro no pé...", foram só alguns dos comentários no Twitter.