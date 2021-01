1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 29 de janeiro, foi de celebração para a família de Simão Sabrosa. Mariana, a filha mais velha do ex-futebolista completou 29 anos. Uma data que o antigo jogador decidiu assinalar nas redes sociais com uma mensagem especial dedicada à jovem .

"Há 20 anos que dás sentido à minha vida como pai. Irei adormecer sempre primeiro que tu, era assim quando tinhas um ano até hoje. Feliz aniversário , que sejas sempre feliz e que consigas tudo o que sonhas , estarei sempre cá ao teu lado", escreveu Simão Sabrosa na legenda de uma fotografia da filha.

Recorde-se que Mariana é fruto do anterior casamento do ex-futebolista com Filipa Valente, assim como Martim, de 17 anos. Simão Sabrosa é ainda pai de pai de Simão, de seis anos, fruto da sua atual relação com Vanessa Rebelo. Já Filipa Valente é também mãe de Mateus, de quatro anos, fruto do relacionamento com o cantor Gonzo.