A noite deste domingo, 31 de janeiro, foi especialmente emocionante para Carolina Loureiro, uma das juradas do programa mais misterioso da televisão portuguesa, A Máscara.

Depois de revelada a identidade da Árvore, a atriz e os restantes jurados, César Mourão, Sónia Tavares e Jorge Corrula ficaram a conhecer o famoso que escondia por detrás do Camaleão, o convidado especial que que é revelado todas as semanas.

César Mourão acreditava com "90 por cento de certeza" de que se tratava de Lima Duarte, mas o sotaque do Camaleão não enganou Carolina que acertou em cheio no palpite. Tratava-se nada mais, nada menos do que Vitor Kley.

No programa da SIC, o cantor brasileiro cantou ao lado da namorada e explicou que tentou "enganá-la", mas acabou por ser desmascarado. "Tentei ser diferente até na forma de andar, mas não resultou. Isso é bom não é? Quer dizer que ela me conhece muito bem", afirmou, referindo-se a Carolina Loureiro.

Veja o vídeo abaixo e assista ao momento da revelação: