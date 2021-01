Cinco meses depois de Débora Falabella comunicar a sua separação do ator Murilo Benício, com quem contracenava em Avenida Brasil, a atriz assumiu o romance o realizador Gustavo Vaz, em outubro de 2019. Esta quinta-feira, dia 28, ambos anunciaram o fim do namoro nas redes sociais.

"Eu e o Gustavo partilhamos, afetuosamente, com quem sempre nos acompanha com tanto carinho o que seguimos juntos, mas, a partir de agora, fazemo-lo como grandes amigos. O que fica é a bonita e importante história que construímos e a certeza de que, em breve, nos encontraremos também em novos projetos profissionais", disse a atriz.

O casal de atores conheceu-se nos bastidores da série Arauanas, no início de 2019.

Reprodução Instagram, DR