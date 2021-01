1 / 5 Jack Mitchell 2 / 5 Michael Ochs Archives 3 / 5 NurPhoto 4 / 5 Gabriel Olsen 5 / 5 Amanda Edwards

Esta quinta-feira, dia 28, morreu a atriz Cicely Tyson. Aos 96 anos, a atriz que nos últimos cinco anos foi nomeada para o Emmy cinco vezes - no total foram 16 - tinha uma carreira de 70 anos de sucesso no cinema, televisão e teatro.

Nasceu em Harlem, Nova Iorque, começando como modelo e sabendo que como atriz nunca teria papéis que diminuíssem a mulher afro-americana, recusando assim interpretar dependências, prostitutas ou empregadas

Venceu um Tony pelo papel que interpretou em The Trip to Bountiful, no teatro, e na televisão foi a primeira mulher negra na série East Side/West Side. Ganhou dois Emmy em 1974 em The Autobiography of Miss Jane Pittman e em 1994 com a adaptação de Oldest Living Confederate Widow Tells All.

“Agenciei a carreira da Miss Tyson durante mais de 40 anos, e cada ano era um privilégio e uma dádiva. A Cicely olhara para as suas memórias como uma árvore de Natal com ornamentos a representar a vida pessoal e profissional dela. Hoje [quinta-feira] ela colocou o último ornamento, a estrela no topo da árvore”, disse Larry Thompson através de um comunicado citado pela Variety.

Reprodução Instagram, DR

Viola Davis que dividia o ecrã com a atriz na popular série How to Get Away With Murder sempre citou a atriz como o seu exemplo máximo. "Estou devastada. O meu coração está apenas partido. Amei-te tanto! Foste tudo para mim! Fizeste-me sentir amada, vista e valorizada num mundo onde ainda existe um manto de invisibilidade para nós, meninas de pele de chocolate negro. Deste-me permissão para sonhar porque só mesmo nos meus sonhos eu podia ver as possibilidades em mim mesma. Ainda não estou pronta para seres o meu anjo. Mas... eu também entendo que somente quando a última pessoa que tem uma memória tua morrer, é que tu estarás realmente morta. Nesse caso, serás imortal. Obrigado por mudares minha vida. Obrigado pelas longas conversas. Obrigado por me amares. Descansa bem.", descreveu a atriz.

Cicely Tyson recebeu um Óscar Honorário em 2018.