Getty Images

A pandemia levou ao encerramento de muitos estabelecimentos, nomeadamente da área da estética, e isso obrigou muitos pais a assumir papéis nunca antes experimentados. Em conversa com outros pais, Kate Middleton revelou que, com os cabeleireiros fechados, se viu obrigada a cortar o cabelo a George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois, e que isso os deixou em pânico.

Getty Images

“Tornei-me cabeleireira neste confinamento, para horror dos meus filhos, ao verem a mãe cortar o cabelo”, começou por revelar a duquesa de Cambridge durante uma videochamada com três encarregados de educação da Roe Green Junior School, em Brent, e com a diretora da escola, cujo objetivo era abordar os novos desafios propostos aos pais em tempos de pandemia. “Durante o confinamento todos tivemos que assumir funções adicionais que outros desempenhavam nas nossas comunidades e nas nossas vidas”, completou a mulher do príncipe William de Inglaterra.