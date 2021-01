Jani Gabriel e Rui Porto Nunes namoram há sete anos e estão agora noivos. O ator pediu a apresentadora em casamento e ambos partilharam imagens inéditas de alguns momentos do namoro.

No vídeo que pode ver acima, é possível ver o anel de noivado da apresentadora do Fama Show , além do pedido de casamento, bem como alguns momentos que o casal partilhou em casa, na praia, na neve, ora espreite!

O ano de 2020 foi particularmente difícil para Rui Porto Nunes que acabou por nunca trabalhar como ator. Recorde AQUI, como o sítio peculiar onde o ator pediu Jani Gabriel em namoro!