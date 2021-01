Instagram

O afilhado de Pedro Barroso, Périto, de cinco anos, está novamente com um tumor. A notícia deixou o ator devastado e este acabou por fazer uma longa publicação em homenagem ao menino, onde deixou ainda uma mensagem de esperança.

"Não me avisaram que iria doer. Que ia cravar o peito por tanto vir a gostar de ti! A vida é realmente interessante... Amo-te como se do meu sangue fosses! E, na verdade, acho que é um dos rasgos bons da vida, pois nem sempre o sangue dita o amor devido", começar por dizer na legenda de um vídeo onde surge a brincar com o menino.

Pedro Barroso partilha foto romântica com a namorada e declara-se: "É o meu santuário"

"És o meu ponto fraco quando te dói, mas igualmente tiras de mim por me fazeres exigir o melhor de mim todos os dias. Mágica balança esta, depois de tanta batalha já ganha, depois de teres voltado a abraçar o mundo, a adaptar-te, a sorrir nos braços daqueles que amas, a dar a todos uma imensa lição ao conseguires TUDO! Pois mesmo estando perto, presente, eu não sei, eu, Pedro, não sei dos teus medos neste mundo só teu, nas tuas novas tonalidades mágicas, mas sei que não é aquilo que vemos que importa mas o que se sente! E hoje, eu voltei a sentir-me sem energia, sem chão, sem vontade de sorrir", continua.

"Mas se tu sorrires e tiveres coragem, eu como prometido, sempre me fortalecerei e irei contigo! O TUMOR VOLTOU, este 'monstrinho que te tirou a visão, mas que afinou requintadamente todos os outros sentidos' está aí de novo... TU ÉS O MEU SUPER HERÓI - essa é a nossa frase em surdina um para o outro", disse ainda, revelando que o pequeno Périto terá que enfrentar novos tratamentos de radioterapia.

Veja o post completo, em baixo.