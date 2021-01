Sergi Alexander

Pamela Anderson casou-se com o guarda-costas Dan Hayhurst, avança a revista PEOPLE.

De acordo com o DailyMail, a atriz e modelo trocou alianças no Natal, numa cerimónia intima no Canadá.

"Estou exactamente onde queria estar - nos braços de um homem que realmente me ama", revelou Pamela, citada pela publicação norte-americana.

A atriz de Baywatch contou ainda que se casou na propriedade que comprou aos avós há 25 anos: "Foi lá que os meus pais se casaram e ainda estão juntos".

Esta terça-feira, dia 26 de janeiro, Pamela Anderson anunciou ainda que está de saída das redes sociais. "Nunca tive interesse nas redes sociais e sinto que agora que estabeleci me sinto genuinamente inspirada a ler e a estar na natureza. Estou livre", pode ler-se na sua última publicação.

Recorde-se que este é o sexto casamento da atriz.