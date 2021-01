Reprodução Instagram, DR

Javi Garcia acaba de aumentar a família. O futebolista e a mulher, Elena, deram as boas-vindas à terceira filha, a pequena Malena, esta terça-feira, 26 de janeiro. Um notícia que o antigo jogador do Benfica, que defende agora as cores do Boavista, fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"A Malena já aqui está! A menina da casa nasceu ontem com 3,6 Kg. Graças a Deus correu tudo muito bem. Amamos-te loucamente, bichinho. És uma mamã campeã, Elena Gomez. Amo-te, meu amor", escreveu Javi Garcia na legenda de uma fotografia da bebé.

Recorde-se que o casal tem mais duas filhas, Amalia e Camila.

