Bruce Kirby morreu este domingo, 24 de janeiro, aos 95 anos. A notícia foi avançada nas redes sociais por um dos seus filhos, John Kirby, que adiantou que o pai morreu de causas naturais.

Foram muitos os trabalhos do ator norte-americano ao longo da sua carreira, mas foi com as séries Columbo e L.A. Law que conquistou o grande público.