Reprodução Instagram, DR

Uma semana após a morte do pai de Jorge Gabriel, o apresentador usou o seu Instagram para deixar um agradecimento pelo carinho que tem recebido nos últimos dias.

Num longo vídeo, Jorge Gabriel falou de alguns ensinamentos do 'Sr. Albano', como carinhosamente trata, e agradeceu ainda aos médicos e funcionários do lar onde esteve o seu progenitor.

"Foi com alguma surpresa que algumas pessoas me viram a trabalhar, mas tal como expliquei no momento, era a melhor forma de o honrar", começa por dizer. "Se as pessoas confiavam no meu trabalho, se confiavam na minha postura para com uma função que me era atribuída, teria sempre que fazer um esforço para evitar falhar com aquilo que me tinham proposto, e assim fiz. Assim o honrei", explicou.

Jorge Gabriel deixou ainda algumas palavras à família e aos amigos mais próximos: "A vida continua. Mesmo perdendo alguns, temos de continuar a zelar por todos. Este confinamento, esta maldita doença, tem-nos mostrado que se nós não formos todos uns pelos outros, não vamos sobreviver, não numa visão apocalíptica, mas numa visão mais prolongada no tempo".

Espreite o vídeo completo em baixo.