Foi no final do ano de 2020 que Henri Castelli foi agredido por quatro homens tendo ficado com vários hematomas e uma fratura exposta na mandíbula. Nas redes sociais, o ator brasileiro tem partilhado mensagens mais positivas e desvendou a nova decoração do novo quarto da filha, Maria Eduarda.

"Aproveitamos para separar umas doações e renovar as energias", descreveu o ator que assumiu incentivar os filhos a separarem brinquedos e roupas para doar.

Várias cores, mas tem tons claros foram escolhidos para o novo quarto da filha. "Ela está adorar cada detalhe que é super colorido como ela sonhava. Misturámos flores, arco-íris e sereias e o resultado ficou lindo, parece um reino mágico", disse o ator sobre a decoração que pode ver no vídeo acima.

Reprodução Instagram, DR

A agressão

"Não foi um acidente. Fui agredido covardemente sem que pudesse reagir ou defender-me. (...) Estava com alguns amigos e do nada fui puxado pelas costas e pescoço e atirado ao chão. Socos, pontapés, que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", explicou na altura nos Stories do Instagram, onde também mostrou exames e relatórios médicos que comprovam as sua lesões.

VEJA AQUI, as imagens.