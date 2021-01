Instagram

Afastada da televisão e agora mais dedicada ao digital, Leonor Poeiras confidenciou aos seus seguidores nas redes sociais que, recentemente, passou por um momento de grande angústia ao nível da saúde. "Encontrei aqui uns caroços na maminha”, começou por explicar a antiga apresentadora da TVI durante um direto no Instagram, durante o qual rapidamente acrescentou: “Está tudo bem. Fiz o exame, que revelou que está tudo bem".

Ainda assim, a comunicadora explica que não é fácil submeter-se a exames que a obriguem a ficar quieta e fechada durante algum tempo, como é o caso da ressonância magnética que fez: “Odeio não necessariamente por estar fechada, mas por causa do barulho. Sofro mesmo com o som alto. Os ouvidos doem-me por dentro. Confesso que me caíram umas lágrimas durante aqueles 40 minutos, mas fiquei quietinha e portei-me muito bem”.

E apesar de ainda não ter recebido o relatório final, como explicou, Leonor Poeiras referiu que o médico lhe garantiu não haver motivos para preocupação: “O Doutor veio ter comigo no final e disse-me que estava tudo bem, tudo fino. Vou abrir um champanhe e festejar”.

Já mais para o final do direto, a apresentadora de televisão acabou por se mostrar um pouco emocionada ao recordar que, há cerca de dez anos, tinha passado por uma situação semelhante. "Há 10 anos apareceu-me um caroço quase do tamanho da minha maminha. Achei mesmo que tinha cancro", recordou.

Recorde-se que Leonor Poeiras sofre de surdez no ouvido direito e que terá sido esse o motivo pelo qual foi afastada da televisão. Saiba mais AQUI!