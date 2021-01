Getty Images

Estão juntos há 25 anos e têm três filhos em comum – Afonso, Maria Francisca e Dinis – mas no início nem tudo foram rosas. Além dos 22 anos que os separavam, houve também uma certa reticência por parte da jovem Isabel de Herédia em aceitar o pedido de casamento de D. Duarte Pio e, por isso, foi preciso que ele pedisse a sua mão duas vezes, já que na primeira teve como resposta um “tenho de pensar”.

“Como ia dar uma volta à minha vida, tive de pensar bem se queria abdicar de uma certa liberdade- Na altura, hesitei um bocadinho e o Duarte pensou que, se eu não quisesse, não era preciso. Aí eu fiquei ofendida. Aí era o Duarte a dizer que não”, explicou D. Isabel há dias no programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo.

Para o segundo pedido, D. Duarte Pio escolheu o Brasil e admitiu que estava inseguro, com medo que alguém do seu círculo mais próximo pudesse ‘roubar’ a atenção da sua amada. “Tenho primos e bons amigos no Brasil e pensei: ‘se calhar há ali qualquer coisa então vou antecipar-me’”, confidenciou. E a resposta foi sim.

Os dois casaram-se a 13 de maio de 1995 numa imponente cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.