Instagram

“Janeiro é o mês mais triste há 17 anos. Os anos passam, a vida continua, mas nada voltará a ser igual… nunca”, escreveu Orsi Fehér no Instagram, na legenda de uma fotografia do seu irmão, Miklos Fehér. “Mas eu sei que estás a tomar conta da India e de nós todos desde as estrelas”, acrescentou referindo-se à família, mas especialmente à sua filha de sete meses.

Instagram

Miklos Fehér morreu a 25 de janeiro de 2004 durante uma partida do seu clube, o Sport Lisboa e Benfica e o Vitória de Guimarães. Depois de receber um cartão amarelo, o jovem futebolista, com apenas 24 anos, começou a sentir-se mal, colocou as mãos nos joelhos e caiu de costas, inanimado. Foi prontamente assistido no relvado e levado para o hospital, mas não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória.